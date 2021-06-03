Психолог рассказала, зачем жене Грачевского вести его Instagram

https://static.news.ru/photo/f59f04a8-c49d-11eb-820e-96000091f725_660.jpg Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе разъяснила желание вдовы Грачевского вести его блог. По мнению специалиста, столь необычное на первый взгляд намерение вполне оправданно, приводит мнение психолога Пятый канал.

Екатерине Белоцерковской так легче пережить смерть мужа, не чувствовать себя покинутой, ощущать себя и продолжать жить, поясняет эксперт.

Это понятное желание, но тут есть подводные камни. Дело в том, что так, как писал Борис Грачевский, не может написать никто. Так, как он чувствовал, так, как он ощущал, не может никто, даже его близкие родственники, его дети, его супруга, — поясняет психолог.

Однако, с точки зрения публики некоторые публикации вдовы режиссёра могут оказаться интересными для поклонников, чем если бы писал он сам. Что касается психологической стороны, вдова создателя «Ералаша» так ещё и показывает, что она имеет право это делать, так как она последняя супруга режиссёра и более всех была близка к нему.

Это некая принадлежность к человеку, которая высказывается через соцсети, — говорит Коротина-Гессе.

Очень часто родственники ведут соцсети знаменитых людей для того, чтобы они не были забыты. В этом нет ничего предосудительного, уверена психолог. Это помогает пережить потерю, давая чувство, что любимый человек находится рядом. И поклонникам Грачевского, к примеру, будет приятно видеть архивные фото, которые раньше не публиковались, а также радостно читать этот канал.

Как сообщалось ранее, вдова режиссёра и создателя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская решила вести аккаунт покойного супруга в память о нём. Об этом она сообщила на странице шоумена в Instagram.