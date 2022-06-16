Психолог рассказал, когда разведутся Галкин и Пугачева Психолог Галигабаров рассказал, что Пугачева и Галкин могут развестись в том случае, если деньги встанут выше чувств

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва и Максим Галкин

Практикующий психолог и арт-терапевт Петр Галигабаров рассказал, что Алла Пугачева и Максим Галкин могут развестись в том случае, если деньги встанут выше чувств, поделился он с Whoopee. В качестве примера специалист привел предыдущий брак Примадонны с артистом Филиппом Киркоровым. Он уверен, что это был исключительно продюсерский проект.

Стоит и к нынешним отношениям Примадонны относиться как к программе по обеспечению благосостояния, в которой каждое слово обдумано и служит достижению конкретной цели. Даже случись развод, он не будет случайным. Это шоу-бизнес. И бизнес здесь приносит деньги через шоу, — отметил психолог.

Несмотря на это, Галигабаров считает, что в нынешнем положении развод Пугачевой и Галкина невозможен, поскольку причина возникновения их совместной личной жизни не в желании обогатиться.

Главный вопрос, зачем в принципе Алла Борисовна вышла замуж на Максима Александровича? Найдя ответ на него, станет понятно, почему «галкины» не разведутся и простит ли Алла Борисовна возможную измену Максиму, — подчеркнул он.

Пугачева и Галкин покинули Россию сразу после объявления военной операции на территории Украины. Юморист неоднократно высказывался против военных действий РФ на Украине, в то время как Пугачева ни разу публично не озвучила свою позицию.