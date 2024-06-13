Психолог раскрыла, почему Киркоров не собирается обеспечивать своих детей Психолог Панфилова: Киркоров сделает детей самостоятельными отказом их содержать

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Дети певца Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория

Певец Филипп Киркоров не собирается в будущем обеспечивать своих детей, чтобы они стали самостоятельными, рассказала в беседе с Пятым каналом психолог Наталья Панфилова. По ее словам, так Мартин и Алла-Виктория с раннего возраста поймут, что нужно работать.

Эксперт объяснила, что родители обычно помогают в финансовом плане детям, пока они учатся. Однако нигде не зафиксировано, что родители должны обеспечивать их еще и во время получения высшего образования.

Безусловно, если вовремя ребенка не снять со своей шеи, то добром это тоже не закончится. Потому что, в принципе, этапы взросления связаны с тем, что, возможно, наступит такой момент, когда ребенку так или иначе придется помогать своему родителю, — отметила психолог.

Панфилова подчеркнула, что родители должны объяснить ребенку, что они не будут его вечно обеспечивать и что ему не нужно видеть в них только источник дохода. Такие товарно-денежные отношения только разрушат остальные взаимоотношения в семье.

Кроме того, лучше заранее приучить ребенка к тому, что он не всегда будет финансово обеспечен, добавила психолог. Если его резко лишить денежной поддержки, к которой он привык, могут начаться большие проблемы в жизни, заключила Панфилова.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что не планирует финансово обеспечивать уже взрослых детей. Артист сообщил, что намерен дать им хорошее образование, чтобы в будущем Алла-Виктория и Мартин смогли достойно зарабатывать на жизнь. Он отметил, что всегда готов прийти на помощь свои детям, однако свою жизнь они должны обустроить сами.