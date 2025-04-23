Психолог раскрыла, что поможет Муцениеце наладить отношения с сыном Психолог Смолярчук посоветовала актрисе Муцениеце извиниться перед сыном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агата Муцениеце

Между актером Павлом Прилучным и артисткой Агатой Муцениеце идет судебное разбирательство по поводу опеки над их сыном Тимофеем. Для налаживания отношений с ребенком Муцениеце необходимо честно поговорить с ним и извиниться за публичные ссоры с Прилучным, заявила «Радио 1» психолог Ирина Смолярчук.

Агата должна <...> перестать выносить ссор из избы и сообщить об этом своему сыну <...>. Она должна ему сказать: «Ты знаешь, я, наверное, сделала неправильно, когда пыталась наладить отношения с твоим отцом таким образом, — объяснила Смолярчук.

По ее мнению, актрисе следует объяснить сыну, что она готова посвящать все свое время и силы именно ему. Психолог отметила, что для реабилитации отношений Муцениеце важно не препятствовать общению ребенка с родным отцом.

Павел Прилучный ранее запретил сыну контактировать с матерью Агатой Муцениеце. Артист нанял охрану, сменил мальчику номер телефона и заблокировал его во всех соцсетях.