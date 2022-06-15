Психолог призвала знаменитостей не афишировать свои политические взгляды Психолог Макарова призвала знаменитостей не афишировать свои политические взгляды

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Знаменитостям не стоит афишировать свои политические взгляды, так как люди ценят в первую очередь их творчество, а не подробности личной жизни или детали проживания, считает психолог Мария Макарова. В комментарии для «Слово и Дело» она также предположила, что влияние звезд на жизнь россиян сильно переоценено.

Творчество актера, художника, артиста — то, что он предъявляет нам. Это лучшее, что у него есть. Своим талантом он уже сказал нам то, что мы услышали, и то, что нам легло на душу. Может быть, этого достаточно? Зачем нам нужны подробности личной жизни, условия проживания или же политические предпочтения? — сказала Макарова.

Она посетовала, что отечественные звезды часто не думают о последствиях сказанных ими слов. Знаменитости выдают свое личное мнение за всеобщее, так как имеют много фанатов и подписчиков в соцсетях, посетовала психолог. Макарова также напомнила, что многие артисты высказывают крайне резкие, «черно-белые» мнения, при этом зачастую используя обсценную лексику. При этом психолог отметила, что больше всего в этой ситуации россиян раздражает факт обесценивания мнений других людей.

Ранее музыкант Андрей Макаревич обрушился с оскорблениями на россиян, которые критикуют покинувших родину артистов. Он назвал отзывы соотечественников «тявканьем».