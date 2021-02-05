Психолог предрёк развод Арзамасовой и Авербуха из-за проблем с сексом

https://static.news.ru/photo/7793b930-692d-11eb-96c4-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/liza_arzamasova/instagam.com

Психолог Борис Хигир, написавший несколько книг по физиогномике, считает, что браки между людьми с большой разницей в возрасте обречены на провал. По его словам, у таких пар возникают проблемы в сексе.

Специалист заявил, что 25-летняя звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова может страдать от «женских» болезней, которые будут вызваны сексуальной жизнью с известным фигуристом Ильёй Авербухом. Хигир определил по чертам лица и голосу Авербуха, что он «нулевой» в постели. Психолог считает, что «папина дочка» вышла замуж за спортсмена ради денег. На самом деле ей нужен уверенный в себе мужчина. Хигир высказал мнение, что браку звёзд скоро придёт конец.

Повторюсь: Авербух взял неопытную в сексе женщину, и никакого фейерверка у них в спальне не будет, уж поверьте. А неудовлетворенность — это беда для женщины, — заявил психолог в интервью «Собеседнику».

Примечательно, что в своих рассуждениях Хигир опирается на физиогномику, которая является псевдонаукой. Она пытается доказать связь внешнего облика человека с характером и душевными качествами. Современные учёные отвергают физиогномику как науку.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух поженились в декабре 2020 года. Пара отпраздновала медовый месяц в Сочи.

Как писал NEWS.ru, сын Авербуха Мартин, который родился в первом браке спортсмена, впервые вышел в свет с отцом и Лизой Арзамасовой. Актриса и спортсмен перепостили фотографию молодого человека.