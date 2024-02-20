Психолог объяснила поведение молодой жены Петросяна Психолог Корендясева: Брухунова снимает стресс с помощью путешествий без мужа

Фото: Новосильцев Артур /Агентство «Москва»

Евгений Петросян

Путешествие жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой по Китаю, в то время как ее супруг находится в больнице, может свидетельствовать о том, что таким образом женщина пытается снять стресс в трудной жизненной ситуации, предположила в беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева. По ее словам, Брухунова, которая младше супруга на 44 года, в этом браке играет роль той, «о ком заботятся»

Для некоторых людей путешествия и новые впечатления могут быть источником радости и отвлечения от проблем, одна из форм избежать сложностей или болезненных эмоций. Возможно, Татьяна выбирает путешествия как способ релаксации и сохранения эмоционального баланса в трудной ситуации, — высказала мнение психолог.

Она добавила, что зачастую у супругов с большой разницей в возрасте складывается модель отношений, в которой забота обращена к молодой жене, а Евгений Петросян в данном случае выполняет функцию «мужественного и сильного», не требуя к себе особого внимания, балуя супругу и одобряя ее выбор.

Евгений Петросян был экстренно госпитализирован 12 февраля. Днем ранее юморист упал во время прогулки в центре Москвы. Артиста доставили в Боткинскую больницу, где врачи диагностировали у него перелом предплечья со смещением.