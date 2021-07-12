Психолог объяснила, как поведение Терёшиной может повлиять на её ребёнка

Психолог Юлия Зюганова в беседе с NEWS.ru объяснила, как поведение экс-солистки Hi-Fi, вернувшейся к мужу спустя две недели после расставания, Тани Терёшиной может повлиять на будущее её ребёнка, семилетней девочки Арис.

Девочка сформирует определённую модель взаимоотношений между мужчиной и женщиной и в будущем будет копировать поведение матери. В будущем она может быть неспособна на проявление глубоких чувств, ей тяжело будет впадать в привязанность, потому что в её системе есть понимание, что мужчина может уйти, — заявила Зюганова.

Эксперт предположила два возможных варианта развития событий: в первом случае ребёнок вырастет отстранённым и эмоционально сдержанным, Арис будет выбирать не самых надёжных партнёров и часто выходить из одних отношений сразу в другие. Во втором случае дочь Терёшиной, наоборот, будет очень сильно влюбляться в каждого своего избранника, создавая «созависимые» отношения, при которых влюблённым будет крайне тяжело отказаться друг от друга. При такой модели Арис будет делать всё от себя зависящее, чтобы удержать партнёра рядом, даже если ради этого придётся чем-то пожертвовать.

По словам Зюгановой, обе эти модели являются патологией и склонность к подобному типу отношений формируется у ребёнка ещё в самом раннем возрасте. При этом она отметила, что система ценностей у детей формируется примерно до шести лет, после этого возраста они могут лишь скорректировать свои желания, стремления и цели.

Ранее Зюганова раскрыла причины столь быстрого возвращения Терёшиной к своему мужу, Олегу Курбатову.