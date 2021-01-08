Психолог назвала фейковым брак Бузовой и Манукяна

https://static.news.ru/photo/b32aa3b8-5321-11eb-94af-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Брак 34-летней певицы и телеведущей Ольги Бузовой и 27-летнего блогера Давида Манукяна на Мальдивах известный психолог Марианна Абравитова назвала фейковым. Эта свадьба не имеет юридической силы в России и, по мнению психолога, была устроена только лишь для того, чтобы привлечь внимание.

Брак «понарошку» — как некий ритуал, он сознательно и бессознательно воспринимается всеми как игра. В данной ситуации это ещё и другое государство. На чужой земле это вообще ничего не значит, это шоу. Значит, людям скучно, они решили развлечься, — сообщила «Экспресс-газете» Абравитова.

Психолог считает, что построить серьёзные отношения невозможно, устраивая подобные шоу. Этот «брак», по её мнению, воспринимают как фейковый и сами участники, и их окружающие.

Пара как будто хочет продемонстрировать, что между ними нет ничего серьёзного, это всего лишь игра, забавное представление, устраиваемое в другой стране под звуки местных барабанов. После этого построить серьёзный союз невозможно. Общество тоже видит, что этот брак ненастоящий, и начинает на него реагировать так же, — добавила Абравитова.

Психолог уверена, что для серьёзных отношений нужна печать в паспорте.

Как писал NEWS.ru, в Сети появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Церемония происходила на Мальдивах, на торжестве присутствовали только сами молодожёны. Специально для них на берегу океана соорудили шатёр, а праздничный стол украсили двухъярусным тортом и шампанским. Заветные клятвы новоиспечённые супруги сказали под традиционный марш Мендельсона, исполненный оркестром. На кадрах видно, что на невесте белое платье с бахромой, на женихе — белая рубашка и бежевые брюки, а на их шеях — разноцветные венки в гавайском стиле.