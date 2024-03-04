«Прямо как на метле скачет»: Пугачева станцевала под украинскую песню

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала видео, на котором танцует под украинскую песню. Что за композицию слушала Примадонна, как отреагировали в России?

Под какую песню танцевала Алла Пугачева

Уехавшая из России артистка опубликовала в социальных сетях видео с палубы яхты во время морской прогулки. Примадонна сняла себя на фронтальную камеру. На видео артистка широко улыбается и пританцовывает, глядя в объектив.

«Круто отгуляли первое воскресенье весны! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников. Живем дальше! Не беспокойтесь за меня!» — подписала ролик Примадонна, сопроводив пост 12 эмодзи желтых цветов в виде ромашек.

Подписчики певицы выяснили, что на фоне играет украинская народная песня. Композиция под названием «Ой, на горе два дуба» рассказывает о казаке, повстречавшем девушку в дубовой роще.

Что сказали в Сети о танце Аллы Пугачевой

В комментариях к посту пользователи разделились на два лагеря. Больше всего лайков набрали сообщения, в которых Пугачеву критикуют за выбор композиции.

«То же самое, если б вышла под фашистский гимн», — возмутилась пользовательница Сети.

«Опять скрипит потертое седло», — сыронизировала другая.

«Как сказано в Библии: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят», — ответили ей в комментариях.

Некоторым россиянам не понравился внешний вид артистки. Пользователи обратили внимание на изменения во внешности артистки.

«Это не Пугачева, на нее вообще не похожа, разыгрывают», — сомневается одна из комментаторш.

«А фильтров-то сколько наложили. Ну и правильно! Неузнаваемая. Ужас. Не надо так близко себя снимать, не пугайте людей», — призвала другая.

«Прямо как на метле скачет», — отметила третья.

Фото: Социальные сети Алла Пугачева

Нашлись и те, кому видео Примадонны понравилось. Жители Украины расценили ролик как поддержку и поблагодарили артистку.

«Восхитительная женщина. Музыкальное сопровождение очень хорошее», — считает поклонница Примадонны.

«Круто, а музон-то украинский. Очень рада видеть Вас в хорошем здравии», — написала одна из фанаток певицы.

«Спасибо за поддержку, Алла Борисовна! Ты, как всегда, красавица!» — отметил другой поклонник, сопроводив сообщение синим и желтым сердечками.

Часть пользователей решила отказаться от «новой» Пугачевой, но сберечь воспоминания о ней «прошлой» и ее творчестве.

«Песни Ваши старые любим, а Вас новую и не вспоминаем», — написала одна из пользовательниц.

«Если даже она, но это уже не та Пугачева, которую знали. Было и прошло», — сожалеет другая.

Где сейчас Алла Пугачева

Точное местонахождение Примадонны и ее семьи неизвестно. После посещения юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле, по данным НТВ, чета вернулась на Кипр.

14 февраля, в День всех влюбленных, муж Пугачевой Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал фотографию Примадонны. На снимке певица выглядела очень хорошо: у нее была пышная укладка, артистка сидела в кресле в молочном свитере оверсайз крупной вязки и светло-голубых облегающих джинсах. Руки певицы выглядели ухоженными, на них был свежий маникюр.

На опубликованной фотографии Пугачева курила и смотрела в экран мобильного телефона. Галкин сообщил, что на снимке артистка запечатлена в момент, когда собиралась сделать звонок другу.

3 марта артистка опубликовала видео, на котором поздравила подписчиков с первым воскресеньем весны. В 1990-х Примадонна гуляла по центру Москвы и дарила прохожим желтые цветы. После этого певица праздновала наступление весны с друзьями. На вечеринке гости и хозяйка произносили фразу: «Весну — разрешаем!»

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