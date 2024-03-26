«Провожали три человека»: Малахов сообщил о смерти звезды фильма «Цыган» Малахов сообщил о смерти актрисы Тимофеевой

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Андрей Малахов

Телеведущий Андрей Малахов в своей авторской программе на телеканале «Россия 1» сообщил о смерти актрисы Сони Тимофеевой, получившей известность благодаря роли в фильме «Цыган». По его словам, артистка ушла из жизни еще 14 марта, однако эту трагедию не осветили, а провожали в путь ее всего три человека. Тимофеевой было 79 лет.

В последний путь провожало всего три человека. Вдовец Тимофеевой нашел загадочную записку, где Соня пишет, что она завещает ему самое дорогое, что у нее есть, а ответ подскажет ее могила, — рассказал Малахов.

Известно, что родные актрисы беспокоились из-за ее затворнического образа жизни. Они винили в этом ее мужа, Вячеслава Бобрика, который, по их мнению, изводил Тимофееву и хотел забрать ее элитную квартиру в центре Москвы.

Ранее MK.RU сообщил о смерти актрисы театра на Таганке Аллы Богиной в возрасте 78 лет. По информации издания, женщина умерла в своей квартире на Брестской улице 1 марта. В публикации уточняется, что актриса пожаловалась на плохое самочувствие, после чего соседка вызвала ей скорую помощь, однако приехавшим на место медикам лишь оставалось констатировать смерть.