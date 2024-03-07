«Плевала на россиян»: фаворит Пугачевой о ее танце под украинскую песню Фаворит Пугачевой Савин счел издевкой и провокацией ее танец под украинский хит

Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Публичный танец народной артистки СССР Аллы Пугачевой под украинскую песню «Ой на горе два дубка» является осознанной провокацией и издевкой, считает певец и композитор Сергей Савин, которого называют фаворитом певицы. В беседе с aif.ru он заявил, что таким образом Примадонна «наплевала на россиян». По его словам, Пугачева соверщила из ряда вон выходящий поступок, который вызвал осуждение у всех российских граждан.

Это осознанная провокация и издевка, полагаю. Она плевала на россиян. <...> В тот период, когда у нас идет жесткая конфронтация с Украиной, танцы под песни противоборствующей стороны являются совсем неуместными. <...> В данной политической обстановке то, что сделала Пугачева, это из ряда вон выходящий поступок, который, конечно же, у всех российских граждан вызвал осуждение, — высказался Савин.

Певец подчеркнул, что не имеет ничего против украинской культуры, которая разнообразна, богата и всегда была тесно связана с русской. Кроме этого, Савин отметил, что в России Пугачева была публичной личностью, на нее равнялись миллионы людей и ее мнение имело авторитет у большой аудитории. По словам музыканта, он потрясен действиями Примадонны после отъезда из РФ.

Депутат Госдумы Александр Шолохов ранее заявил, что у Пугачевой не осталось ни голоса, ни уважения со стороны жителей России. По его мнению, певица уже никому не интересна и только при помощи оскорблений может вызвать к себе интерес.