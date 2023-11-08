«Провоцируют на разговор»: Орбакайте пожаловалась на мошенников Орбакайте рассказала, что неизвестные копируют ее голос и звонят знакомым

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Певица Кристина Орбакайте в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пожаловалась на мошенников, которые копируют ее голос и звонят знакомым, провоцируя из на откровенный разговор. Исполнительница призвала друзей и коллег быть бдительными и в случае сомнений перезвонить на ее мобильный телефон.

Дорогие друзья, от моего имени, спародированным голосом, звонят моим знакомым и провоцируют их на разговор. Пожалуйста, будьте внимательны, лучше перезвоните мне! — предупредила певица.

Ранее предприниматель из Южно-Сахалинска Николай Жданов потребовал с Орбакайте 321 тысячу рублей за отмененный концерт 17 ноября 2022 года. По его словам, зрители начали сдавать билеты на шоу, потому что подумали, что исполнительница хита «Перелетная птица» уехала за границу. После отмены запланированного мероприятия Жданов потребовал с артистки выплаченный ей аванс. Сама Орбакайте уверяет, что срыв концерта произошел не по ее вине.

Ранее Орбакайте признали невиновной в том, что она сорвала концерт из-за внезапного отъезда за границу. Исполнительница отказалась выступить в Южно-Сахалинске, сославшись на форс-мажор, когда организатор уже утвердил с ее менеджером даты и заплатил за аренду Чехов-центра.

Суд встал на сторону Орбакайте. Певицу признали невиновной, отказавшись удовлетворить требования истца о компенсации расходов.