«Противно»: отец Началовой о продаже её квартиры

https://static.news.ru/photo/0cb132e4-689e-11eb-8233-96000091f725_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Родители почившей певицы Юлии Началовой продают её элитную квартиру, которая должна была достаться дочери артистки. Такое решение им пришлось принять из-за того, что бывший супруг исполнительницы, хоккеист Александр Фролов потребовал вернуть ему долг, сумма которого давалась под залог половины этой недвижимости.

У спортсмена на руках есть расписка от певицы, где говорится, что она взяла у него 20 миллионов рублей, а под гарантию отдает половину своей квартиры, которая досталась ей от отца Веры, футболиста Евгения Алдонина. Эту сумму Началова вложила в сольный концерт.

Юристы Фролова нас поторапливают с продажей квартиры, чтобы мы поскорее отдали ему долг. Вот такой он «благородный человек». История очень грязная, — отметил отец певицы Виктор Началов.

Он подчеркнул, что не понимает, как так можно поступить по отношению к ребёнку, который потерял мать.

Фролов помог Юле с концертом, но зачем потом требовать за это деньги. Противно всё это, — добавил родитель почившей артистки. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Бывший директор умершей знаменитости Анна Исаева рассказала, что квартира продаётся уже четыре месяца. Также она надеется, что хоккеист потребует только то, что одалживал у Началовой, а не половину стоимости дорогой недвижимости.

Ранее NEWS.ru писал, что Василий Шуров, лечащий врач певицы Юлии Началовой, назвал причину смерти артистки, которая до последнего отказывалась от операции на ноге, поражённой гангреной.