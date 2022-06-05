«Противно от лицемеров»: публицист Шахназаров ответил на появление Манижи Михаил Шахназаров раскритиковал собравшуюся выступить в России Манижу

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Манижа

Михаил Шахназаров высказался о собравшейся выступить на фестивале «Стереолето» в Петербурге Маниже. Певица, осудившая действия России на Украине, ради выступления прилетит из Парижа.

Накануне исполнительница дала интервью газете «Коммерсант», в котором заявила, что политику страны не поддерживает, однако уезжать из страны не готова.

Мне помогает моя многонациональность и опыт моей семьи: я из семьи кочевников, которые передвигались из одного места, из одного народа в другой испокон веков. И я боюсь, у меня этот ген тоже есть, — заявила артистка изданию

В ответ публицист Михаил Шахназаров назвал певицу «лицемеркой».

Что-то больше похоже на «ген осторожности»: страну ненавидим, но не уедем, потому что денег больше нигде не заработаем. Противно от таких артистов-лицемеров, — написал Шахназаров в своём Telegram-канале.

Ранее российский ведущий Максим Галкин, покинувший Россию после начала спецоперации, выступил в Израиле. В своём Instagram (запрещена в России) он выложил видео, на котором он кланяется зрителям, посетившим концерт, и благодарит их.