Против лидера Rammstein выдвинули новые обвинения в насилии Еще одна женщина обвинила солиста группы Rammstein Линдеманна в насилии

Фото: Carlos Santiago/ Eyepix Group/Global Look Press

Тилль Линдеманн

Еще одна женщина обвинила лидера немецкой музыкальной группы Rammstein Тилля Линдеманна в насильственных действиях, сообщает портал ORF. Уроженка Австрии сообщила, что инцидент произошел на вечеринке с участниками группы, приглашение на которую она получила через соцсети.

По словам девушки, в ходе вечеринки Линдеманн пригласил ее и других участниц в свой гостиничный номер, где, по словам заявительницы, захотел вступить с ней в половую связь. Получив отказ, он бросил девушку на кровать и несколько раз ударил по ягодицам. Женщина утверждает, что все произошло без ее согласия.

Новые обвинения появились накануне концертов группы в Вене 26 и 27 июля. При этом более 17 тысяч человек подписали петицию с просьбой отменить выступления коллектива в стране. Также известно, что 25 июля противники Rammstein планируют устроить демонстрацию.

Ранее в прокуратуре Берлина сообщили, что в отношении фронтмена Rammstein ведется предварительное расследование. Линдеманну инкриминируют изнасилования и продажу наркотиков. Заявления на музыканта поступили от нескольких девушек. Одна из поклонниц рассказала газете Welt am Sonntag, что на концерте ее накачали наркотиками, после чего у нее были провалы в памяти, но впоследствии фанатка очнулась уже в отеле с Линдеманном. Еще одна поклонница рассказывала, что певец подсыпал ей наркотики в алкоголь и начал приставать, после чего она ушла.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.