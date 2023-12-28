«Просят поддержки у АП»: Поплавская о последствиях «голой» вечеринки Поплавская назвала участников «голой» вечеринки Ивлеевой жалким сборищем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Актриса Яна Поплавская заявила в своем Telegram-канале, что артисты, принявшие участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор», «бегают по адвокатам и просят поддержки у администрации президента». Звезда телефильма «Про Красную Шапочку» подчеркнула, что происходящее не травля, а «справедливый народный суд».

Вся эта тусовка оказалась жалким сборищем, плачущим на камеру и вымаливающим прощения. Еще вчера они ходили с гордо поднятой головой и обращались к народу сквозь зубы. А теперь бегают по адвокатам, просят поддержки у АП, но поддержать их может только Собчак комментарием в запрещенной соцсети. Это не травля, не классовая ненависть. Народ наш невероятно терпелив, но «камень был брошен» — и терпение лопнуло. Это справедливый народный суд, — заявила Поплавская.

Актриса также предположила, что поддержавшей Ивлееву Ксении Собчак «ничего не угрожает». По словам Поплавской, именно поэтому сейчас журналистка раздает комментари в Сети.

Ксения Анатольевна знает, что ей ничего не угрожает. Поэтому раздает поддержку тем, кто оказался в заднице. Если бы она была в опасности, стояла бы гробовая тишина. Как в той истории, когда Собчак бежала за границу, а потом тихо вернулась. Долго молчала, пока не стало ясно, ее сажать не будут, — написала актриса.

Ранее Поплавская назвала «голую» вечеринку Ивлеевой нечеловеческим шоу уродов. Она сравнила блогера с проституткой, оправдывающейся перед полицейским, а ее раскаяние — повторением роли из сериала «Монастырь». Поплавская также отметила, что вечеринка Ивлеевой прошла во время Рождественского поста, который важен для православных россиян.