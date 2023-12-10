«Просто звездопад»: Кудрявцева в больнице, какие знаменитости еще заболели Леру Кудрявцеву госпитализировали в Минске с пневмонией

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Лера Кудрявцева

Телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали с пневмонией в Минске. За последнее время знаменитости стали чаще болеть, в поклонники начали заявлять о «звездопаде». Что известно о ее состоянии, как себя чувствуют Михаил Боярский, Надежда Бабкина, Игорь Николаев, Юрий Антонов и Леонид Агутин?

Что случилось с Лерой Кудрявцевой, чем заболела

Телеведущую госпитализировали с пневмонией в Минске, куда она прилетела, чтобы выступить на «Песне года». Сегодня ночью ее привезли в больницу из-за сильной слабости и кашля. Сама артистка опубликовала видео, на котором она приносит извинения, а затем показывает, что лежит под капельницей.

После проведения компьютерной томографии выяснилось, что у Кудрявцевой воспаление легких. Сейчас телеведущая находится в больнице.

«Лера была госпитализирована, но сейчас ее состояние стабильное. Уже все в порядке. Мы общаемся и на связи», — рассказал NEWS.ru концертный директор звезды Табриз Шахиди.

Что случилось с Антоновым, чем болеет

На телеканале «Россия 1» 8 декабря вышел первый эпизод третьего сезона вокального шоу «Дуэты», одним из участников которого стал певец и композитор Юрий Антонов. Как заметили поклонники, композитору было тяжело стоять на сцене, поэтому свою песню «Зеркало» он начал петь, сидя на стуле. Когда поднялась ширма, там оказалась исполнительница Алсу. Она подошла к Антонову, артисты обнялись, и композитор продолжил петь стоя. При этом 78-летний певец опирался на Алсу.

Состояние артиста может быть связано с давними проблемами с коленом. В 2021 году Антонов делал операцию в Австрии по замене сустава.

Как себя чувствует Боярский

28 ноября стало известно, что у народного артиста РСФСР Михаила Боярского случился инфаркт. Актер оказался в реанимации Мариинской больницы, а после стабилизации состояния его перевели в палату общей терапии. Под присмотром врачей Боярский находился около недели. 4 декабря артиста выписали из больницы. Его встретила супруга Лариса Луппиан. Врачи запретили артисту курить — от пагубной привычки Боярский не может отказаться уже долгое время.

8 декабря СМИ сообщили, что вслед за мужем больнице оказалась и Луппиан. Источники сообщали, что женщина пожаловалась на проблемы с сердцем, из-за чего ее оставили под наблюдением врачей в кардиологическом центре. Однако позднее актриса опровергла эту информацию.

«Я здорова, сижу дома. Это какой-то бред... Задолбали все», — сказала, смеясь, Луппиан.

Что известно о самочувствии Бабкиной

Накануне СМИ сообщили, что народная артистка России упала в обморок на съемках в студии телеканала «Звезда». Журналисты называли две причины плохого самочувствия Бабкиной: духота и запись очень эмоциональной речи для участников российской военной операции на Украине.

Съемочная группа сразу же вызвала бригаду скорой помощи, а также постаралась помочь артистке своими силами. Прибывшие медики привели Бабкину в чувство и удалились. Госпитализация артистке не понадобилась — после завершения съемок она уехала домой.

Замхудрука Московского государственного академического театра «Русская песня» Сергей Рябов заявил, что артистке действительно стало нехорошо из-за волнения.

Как отметил концертный директор Бабкиной Сергей Горох, сейчас артистка отдыхает у себя дома.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Надежда Бабкина

Поправился ли Игорь Николаев

В сентябре 2023 года артист перенес обширный инфаркт. Николаев находился в реанимации — врачи старались стабилизировать его состояние. Сообщалось, что результаты ЭКГ неутешительные — следы инфаркта обнаружили именно по ним.

Артист проходил реабилитацию в домашних условиях. На связь с поклонниками он вышел 12 октября. Тогда он поблагодарил близких, врачей и фанатов за поддержку.

Николаев после операции сократил количество выступлений, а также поднял гонорар. Кроме того, композитор ограничил физические нагрузки.

Выздоровел ли Агутин

8 декабря артист попал в больницу в связи с сильными болями в ноге. Осмотревший Леонида Агутина врач поставил диагноз «тромбоз глубоких вен», сообщал Telegram-канал Mash.

После этого певец опубликовал сообщение, в котором поделился с подписчиками подробностями своей госпитализации.

«Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал, растяжение. Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Все прошло хорошо», — рассказал артист.

По словам Агутина, сейчас он находится под наблюдением врачей, но планирует в ближайшее время вернуться к творческой деятельности.

Что говорят поклонники

Пользователи Сети не могли не отметить, что в последнее время многие звезды начали жаловаться на здоровье. В основном артистам желают скорейшего выздоровления и просят беречь себя.

«Это просто звездопад какой-то! За последнюю неделю [заболели] Антонов, Бабкина, Кудрявцева. Кого еще ждать? Так странно. За деньги здоровье не купишь», — написал один из пользователей в соцсетях.

«И ведь не глубокие старики. Молодые, красивые. Им бы жить и радоваться. Никого жизнь не щадит», — написала одна из поклонниц Кудрявцевой.

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