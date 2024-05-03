«Было замирание сердца»: Ивлеева о поездке в Донбасс Ивлеева призналась, что 33-летие встретила в Донбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, что свой 33-й день рождения провела в Донбассе. Блогер дала интервью предпринимателю Андрею Третьякову на YouTube, в котором призналась, что не афишировала свой визит специально, чтобы избежать привлечения внимания в общественном пространстве.

Мне было очень важно поехать самостоятельно, без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, чтобы выстроить свое собственное впечатление, понять свои ощущения, ну и в целом познакомиться с регионами и людьми, которые там проживают, — рассказала Ивлеева.

По словам звезды, она в том числе посетила Мариуполь, а также линию соприкосновения, где побыла в течение 15 минут. Она призналась, что в этот момент все молчали.

Я, когда готовилась к этой поездке, придумывала какие-то картинки, пыталась предугадать свои впечатления, думала, что будет страшно. Но страха было меньше всего, у меня было замирание сердца, — поделилась блогер.

Также Ивлеева рассказала, что симпатизирует и уважает президента России Владимира Путина. Она отметила, что не понимает, почему среди блогеров «принято» ругать российского лидера. По ее словам, это надо менять.