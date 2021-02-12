«Просто обожаю!»: Навка поздравила Тарасову с днём рождения

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в соцсети трогательное поздравление Татьяне Тарасовой с днём рождения.

13 февраля тренеру исполняется 74 года. Сейчас она на шоу «Ледниковой период» оценивает выступления участников и дает советы.

Моя дорогая и любимая Татьяна Анатольевна, с днём рождения! Я вас безумно люблю и просто обожаю! Знаю, что это взаимно. Ценю каждый момент проведённый с вами, учусь у вас! Вы великая женщина и мать фигурного катания! С вами всегда безумно интересно и весело! — написала фигуристка в Instagram.

Навка пожелала Тарасовой счастья, долгих лет жизни и оставаться «такой же невероятной, веселой, умной, мудрой, классной».

Поклонники также присоединились к поздравлениям спортсменки. «Сколько тепла в посте! Татьяна, это классно, ценить и уважать людей, которые когда-то много дали, а теперь пришло время, что-то сделать для них!», «Величайшая и мудрейшая из женщин, о таланте и не говорю — гениальная», написали фолловеры.