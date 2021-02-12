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Шоу-бизнес

«Просто обожаю!»: Навка поздравила Тарасову с днём рождения

14:16, 13 февраля 2021
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в соцсети трогательное поздравление Татьяне Тарасовой с днём рождения.

13 февраля тренеру исполняется 74 года. Сейчас она на шоу «Ледниковой период» оценивает выступления участников и дает советы.

Моя дорогая и любимая Татьяна Анатольевна, с днём рождения! Я вас безумно люблю и просто обожаю! Знаю, что это взаимно. Ценю каждый момент проведённый с вами, учусь у вас! Вы великая женщина и мать фигурного катания! С вами всегда безумно интересно и весело! написала фигуристка в Instagram.

Навка пожелала Тарасовой счастья, долгих лет жизни и оставаться «такой же невероятной, веселой, умной, мудрой, классной».

Поклонники также присоединились к поздравлениям спортсменки. «Сколько тепла в посте! Татьяна, это классно, ценить и уважать людей, которые когда-то много дали, а теперь пришло время, что-то сделать для них!», «Величайшая и мудрейшая из женщин, о таланте и не говорю — гениальная», написали фолловеры.

Ранее фигуристка Татьяна Навка поздравила своего коллегу Петра Чернышёва с юбилеем. 6 февраля фигуристу исполнилось 50 лет. В своём Instagram олимпийская чемпионка выложила фото, где они позируют вместе с юбиляром, а также Чернышёв предстаёт вместе со своей супругой, актрисой Анастасией Заворотнюк, и их маленьким ребёнком.

Публикацию Навка сопроводила поздравлениями и словами поддержки. Она назвала Чернышёва хорошим человеком, потрясающим профессионалом и надёжным партнёром на льду и пожелала ему энергии и сил для преодоления всех сложностей, писал NEWS.ru.

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