«Просто напомню»: Галкин ответил предложившему его выпороть Астахову Галкин напомнил Павлу Астахову о его бывшей должности детского омбудсмена

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин с Аллой Пугачёвой

Максим Галкин прокомментировал слова ведущего телеканала «Спас» Павла Астахова, посетовавшего, что юмориста «мало порол» папа-генерал в детстве. Артиста задело высказывание юриста, на что он отреагировал в соцсетях, пишет StarHit.

Астахов заявил, что считает Галкина «талантливым человеком», который «разменялся», но он будет «сожалеть» о своём поступке. А чтобы шоумен осознал своё некорректное поведение, его, по предложению юриста, надо «хорошенько выпороть».

Вот что тут обо мне заявил адвокат, ведущий телеканала «Спас» Павел Астахов. Просто напомню, что Павел Астахов на протяжении семи лет был уполномоченным по правам ребёнка при президенте России, — ответил на это Галкин.

Ранее Максим Галкин ответил своим подписчикам в соцсетях на просьбу вернуть его супругу, певицу Аллу Пугачеву, в Россию. Те выразили уверенность, что Примадонна хочет вернуться домой с детьми, а Галкин силой удерживает их за границей. Артист подчеркнул, что она не вещь.