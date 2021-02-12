Марина Зудина рассказала о секретах воспитания детей

https://static.news.ru/photo/387ba756-6e0c-11eb-9f2b-96000091f725_660.jpg Марина Зудина Фото: marinazudina_official/instagram.com

Актриса Марина Зудина обсудила со своими подписчиками проблему воспитания детей. Полемика разгорелась после того, как артистка опубликовала в Instagram фотографию со своей дочкой Машей, где отметила, что они стали настоящими друзьями.

В ответ на публикацию поклонники заметили, что не у всех дети такие же хорошие, как Маша. У некоторых есть дети-потребители. Зудина ответила, что не всё зависит от родителей и не надо испытывать чувство вины, пишет KP.RU.

Мы не всегда можем понять детей, но они не мы! Они приходят в этот мир, и какие они, не всегда к нам имеет отношение, — написала актриса.

На вопрос фолловера, важно ли, чтобы ребёнок стал другом, когда станет старше, она ответила, что главное — «просто любить, а дружба — это ещё нечто большее!».

И в кино или театр тебе интереснее идти с сыном или дочерью, чем с подругой или приятельницей. <...> Доверять, быть в диалоге, уважать личное пространство, не давить и не подавлять! — посоветовала Зудина.

У Марины Зудиной также растёт 25-летний сын Павел Табаков. Он пошёл по стопам своего отца, актёра и режиссера Олега Табакова, и строит успешную карьеру в театре и на телевидении.

Как писал NEWS.ru, ранее Марина Зудина объяснила, почему Олег Табаков оставил наследство только её детям — Марии и Павлу, проигнорировав отпрысков от первого брака Антона и Александру.