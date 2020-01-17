https://static.news.ru/photo/e055dfa2-390e-11ea-af01-fa163e074e61_660.jpg Юлия Проскурякова Фото: uliaveronika/instagram.com

Юлия Проскурякова поздравила своего супруга композитора Игоря Николаева с юбилеем. 17 января народному артисту России исполнилось 60 лет.

С днём рождения, мой любимый человек! — написала Юлия Проскурякова на своей станице в Instagram.

Несмотря на большую разницу в возрасте, артист старше супруги на 22 года, пара сохраняет нежные отношения, они вместе проводят свободное время и души не чают в четырехлетней дочке Веронике.

По словам Юлии, она всегда ощущает поддержку со стороны своей второй половинки. Она уверена, что Николаев любит и боится ее потерять, пишет Teleprogramma.pro.

Как писал NEWS.ru, накануне Николаев и Проскурякова отметили вместе Старый Новый год. В гости к артистам приехали тесть и тёща из Екатеринбурга.