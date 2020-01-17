Юлия Проскурякова поздравила своего супруга композитора Игоря Николаева с юбилеем. 17 января народному артисту России исполнилось 60 лет.
С днём рождения, мой любимый человек! — написала Юлия Проскурякова на своей станице в Instagram.
Несмотря на большую разницу в возрасте, артист старше супруги на 22 года, пара сохраняет нежные отношения, они вместе проводят свободное время и души не чают в четырехлетней дочке Веронике.
По словам Юлии, она всегда ощущает поддержку со стороны своей второй половинки. Она уверена, что Николаев любит и боится ее потерять,
Как писал NEWS.ru, накануне Николаев и Проскурякова отметили вместе Старый Новый год. В гости к артистам приехали тесть и тёща из Екатеринбурга.
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