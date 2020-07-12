Проскурякова опровергла слухи о разводе с Николаевым

https://static.news.ru/photo/c4e80916-c455-11ea-8972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Молодая жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала в Instagram фотографию с возлюбленным, чтобы опровергнуть слухи о разводе.

В последнее время певицу атакуют хейтеры. Ей постоянно пишут о том, что она «не зажигает» Николаева и он перестал писать хиты. Кроме того, девушку часто сравнивают с бывшей женой композитора. В этой битве, по мнению интернет-пользователей, всегда побеждает Наташа Королёва.

Не развожусь, учусь, живу и счастлива! — написала Проскурякова под фотографией с мужем.

Через некоторое время она решила изменить подпись к снимку, чтобы не вступать в конфликт с недоброжелателями.

Пусть этот пост все-таки будет позитивным. Будьте счастливы, мои дорогие подписчики! — отметила звезда.

Она поблагодарила всех за критику и юмор, который направлен к её персоне.

Брак с Проскуряковой для Николева — третий по счёту. Первой женой композитора была его одногруппница Елена Кудряшева. Их союз существовал с 1978 по 1991 год. У Николаева и Кудряшевой есть дочь Юлия, которой сейчас за 40 лет. Второй брак композитора был заключён с певицей Наташей Королёвой. Пара была вместе с 1992 по 2001 год. Николаев и Проскурякова поженились в 2010 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию надеется получить от государства. По словам 60-летнего музыканта, никогда нельзя быть уверенным в завтрашнем дне, ведь всякое может случиться и тогда будешь рад любым деньгам.