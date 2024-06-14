«Просил 130 тысяч и предлагал замутить»: сестра Фриске об обмане тюремщика Наталья Фриске рассказала, как ее пытался обмануть заключенный

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Наталья Фриске

Экс-солистка «Блестящих» Наталья Фриске в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, как ее пытался обмануть заключенный, выдававший себя за подругу ее покойной сестры Жанны Фриске. Мужчина попросил у Натальи 130 тысяч рублей. Когда же Фриске рассекретила мошенника и попыталась пристыдить, заявив, что она мать-одиночка, тот предложил ей «замутить», когда он выйдет на свободу.

Он рассказал, что сидит в тюрьме, скучно ему и деньги нужны. Потом написал: «С тебя ничего решил не брать, ты же бедолага». Это была забавная история. А самое смешное в том, что, когда я выяснила, что он мошенник, он мне написал: «Ты не обижайся на меня, я через семь месяцев выхожу, может, замутим?» Я потом эту переписку скинула подруге Жанны, которой он и представлялся, вместе смеялись, — рассказала Наталья Фриске.

Ранее Наталья Фриске заявила, что выйдет исполнить песни в составе «Блестящих» на музыкальном фестивале 8 июля. В этот день Жанне исполнилось бы 50 лет. В ответ на это продюсер Леонид Дзюник сообщил, что Фриске сможет «вытянуть одну-две песни», но не более. Он напомнил, что сестра Фриске уже работала с группой в начале 2000-х в течение нескольких месяцев. Дзюник также намекнул, что у Натальи нет голоса.