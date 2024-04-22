«Прощупывает почву»: продюсер про выступление Урганта на празднике Китаевой Продюсер Рудченко: Ургант пытается вернуться на телеэкраны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Шоумен Иван Ургант, недавно выступивший на дне рождения журналистки Ксении Китаевой со своим музыкальным коллективом Grisha Urgant, пытается «прощупать почву» для возвращения на телевидение, поделился мнением с NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По мнению эксперта, теперь телеведущий делает акцент на музыку.

Ургант отсиделся какое-то время в тишине, не привлекал к себе внимание прессы. Возможно, это и правильная позиция. Сейчас он потихонечку начинает где-то выступать и мелькать в объективах камер. Правда теперь он делает акцент на музыку. Может, позже он и появится в новом проекте в роли телеведущего, — отметил он.

Рудченко обратил внимание, что участник его группы Дмитрий Хрусталев недавно стал ведущим КВН. Эксперт отметил, что команда Урганта начинает вновь заходить в инфополе.

И Ургант своими музыкальными выступлениями прощупывает почву для своего возвращения. Возможно, сразу он на телеэкраны и не вернется, а будет сначала вести какие-то мероприятия, корпоративы, и таким образом попытается вернуться, — предположил музкритик.

Телекритик Александр Горбунов ранее заявил, что Иван Ургант является талантливым ведущим юмористических программ, он вполне может быть модератором шоу наподобие «Лучше всех», «Минута славы», «Привет, Андрей» и «Голоса». По его мнению, Ургант прекрасно себя чувствует в развлекательных и музыкальных форматах, поскольку начинал карьеру на телеканале MTV.