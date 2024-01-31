«Прошлых заслуг не отменишь»: Матвиенко об уехавших артистах Продюсер Матвиенко допустил возвращение уехавших артистов в Россию

Уехавшие артисты смогут вернуться в Россию, если поменяют свою позицию и мнение по определенным вопросам, уверен продюсер Игорь Матвиенко. В разговоре с LIFE.ru он подчеркнул, что «прошлых заслуг не отменишь», поэтому россияне могут вновь начать ходить на концерты этих знаменитостей. По его словам, «русский народ все прощает».

Я думаю, что те, кто поменяет свое мнение, позицию по каким-то вопросам, конечно, вернутся, потому что народ наш русский, он такой, с добрым сердцем, все прощает. Это наша основная черта. И россияне будут ходить на их концерты, потому что прошлых заслуг этих людей не отменишь, — пояснил Матвиенко.

Продюсер отметил, что говорит о «больших артистах» и исполнителях «больших песен». Матвиенко добавил, что они просто могли выбрать неправильный путь в сложившейся ситуации.

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что россияне с начала специальной военной операции требуют лишить почетных званий и государственных наград артистов, которые выступают против РФ. По ее мнению, подобное решение должно приниматься не по требованию общественности или письмам активистов, а по суду, в соответствии с законодательством.