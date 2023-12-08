Просьба к Галкину и Пугачевой, Донбасс: как сейчас живет Екатерина Гусева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Гусева

Заслуженная артистка России Екатерина Гусева обрела популярность благодаря роли возлюбленной Саши Белого в сериале «Бригада». Чем сейчас занимается артистка, что известно о ее личной жизни?

Чем сейчас занимается Екатерина Гусева

Екатерина Гусева известна благодаря своей работе в мюзикле «Норд-Ост», в котором играла роль Кати Татариновой. В дни теракта на Дубровке — 23 октября 2002 года — в здании Театрального цента артистка не выступала, но все время, пока шла спасательная операция, не покидала периметр. Позже актриса выступала в восстановленной версии спектакля.

Как киноактриса она знаменита по ролям в сериале «Бригада» и триллере «Змеиный источник», где исполнила главную роль молодой учительницы Дины.

Сегодня Екатерина Гусева дает в Москве концерты с академическим оркестром народных инструментов России имени Н. П. Осипова. Также она задействована в спектаклях Театра им. Моссовета «Идиот», «Иисус Христос — суперзвезда» и «Ричард III», а также в постановках Московского театра оперетты «Анна Каренина» и «Граф Орлов».

Актриса в 2023 году приняла участие в седьмом сезоне телепроекта «Три аккорда» и по итогам программы заняла пятое место. Также в этом году с Екатериной Гусевой в прокат вышла комедия «Я хочу! Я буду!» и фильм «На Рубле без рубля».

Как Екатерина Гусева относится к СВО

Екатерина Гусева поддерживает спецоперацию и регулярно ездит в Донбасс с концертами и гуманитарной миссией. Также она навещает российских военных в госпиталях.

Артистка считает, что в период спецоперации нужно уделять большое внимание воспитанию патриотизма в детях.

«Меня дочь вчера спросила: „Мам, ты за что — за мир или за победу?“ В лоб прям — тум! Я сказала: „Понимаешь, сейчас ситуация такая, что мир без победы невозможен. Нам нужно победить, и тогда будет мир. А без нашей победы над злом, если добро не победит зло, то никакого мира не будет“. Конечно, все они уже внутри, в ситуации, читают новости, соцсети. Но в основном дети очень зависят от мнения своих родителей» — объяснила артистка aif.ru.

О чем Екатерина Гусева попросила Галкина и Назарова

Екатерина Гусева в сентябре текущего года обратилась к народной артистке СССР Алле Пугачевой и ее супругу Максиму Галкину (внесен минюстом РФ в список иноагентов), а также актеру Дмитрию Назарову с призывом признать свою неправоту.

«Сейчас-то все понятно, а первое время было очень тяжело, многие испугались, многие не разобрались, запутались, а теперь из-за гордыни, самолюбия отстаивают свою точку зрения, до сих пор отстаивают, чтобы не показаться дураком. Ну признай уже, что ты дурак, ты ошибся», — сказала актриса.

Она считает, что никогда не поздно признать свои ошибки. В противном случае уехавшие артисты могут никогда не вернуться на родину.

«Людей очень много, потерявших Родину, и никогда они ее уже себе не вернут. Жаль, но это их выбор. Хотя... никогда не поздно признать свою ошибку, никогда. И быть прощенным никогда не поздно. Я всем этого желаю», — заявила Екатерина Гусева.

Что известно о личной жизни Екатерины Гусевой

Гусева с 1996 года состоит в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным. В 1998-м артистка родила сына, которого назвали Алексеем. Наследник получил фамилию отца, а дочь Анна, появившаяся на свет в 2019 году, стала Гусевой.

Артистка с семьей живет в Москве. Несколько лет они прожили в загородном доме в Подмосковье, однако из-за большой траты времени на дорогу переехали в центр столицы.

«Забыли о загородной жизни из-за пробок и невозможности быть рядом друг с другом. Уже двадцать лет как осели в центре Москвы. Удобно: в шаговой доступности школа, Театр Моссовета, „Московская оперетта“», — рассказывала Гусева журналу «Москвичка».

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