«Прорвало трубу»: Лоза рассказал, как лишился квартиры в Крыму

https://static.news.ru/photo/ce5cb9c8-38eb-11eb-a705-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал, как осенью 2020 года остался без квартиры и денег в Керчи из-за действий предприимчивого мошенника, который даже не догадывался, что обкрадывает известного человека.

Лоза объяснил, что намеревался снять квартиру в Крыму на 10 дней. Выбор артиста пал на Керчь, он связался с владельцем одной из квартир по телефону в объявлении и подтвердил готовность заплатить за аренду 11 тысяч рублей. Затем артист перевёл хозяину по имени Егор деньги двумя частями, однако после приезда в Керчь так и не смог поселиться в жилье, за которое заплатил.

Когда мы подъезжали, он пропал. Сказал, что трубу прорвало, потолок обвалился, они любую причину называют, по которой я до сих пор не получил договор. Они тянут и тянут, а потом пропадают, — рассказал Лоза порталу Teleprogramma.

Хозяин квартиры при этом не вернул деньги певцу. Лоза даже написал заявление в полицию, но там, по его словам, делом заниматься не стали.

Я подал заявление на них за мошенничество, и мне ответ пришёл. Конечно, отказали. Ну кто будет заниматься мелочёвкой такой? — отметил музыкант.

По словам Лозы, объявление о сдаче квартиры было размещено на «нормальном» сайте, были фотографии, телефон. Всю переписку с мошенником певец отправил в полицию, а отказ, по его мнению, связан с тем, что злоумышленника уже невозможно найти. Лоза считает, что этого мошенника могло и вовсе не быть в Керчи, как нет там и той квартиры, которая якобы сдавалась.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Юрий Лоза прокомментировал идею певца Валерия Меладзе о бойкотировании «Голубых огоньков». Затем Лоза обвинил Филиппа Киркорова в том, что его не берут на «Голубой огонёк». В ответ директор Киркорова назвал слова Лозы «бредом».