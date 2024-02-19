«Пропихнуть Навального и рубить бабло»: как в Сети оценили демарш Шевчука

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук

Поклонники раскритиковали российского рок-музыканта Юрия Шевчука, который на концерте в Казахстане выступил с песней в память об Алексее Навальном. Что сказал артист, как ему ответили поклонники и как объясняют демарш музыканта?

Что сказал Шевчук на концерте

Во время концерта 18 февраля в Астане лидер «ДДТ» Юрий Шевчук ненадолго прервал выступление, чтобы сказать несколько слов о скончавшемся Алексее Навальном.

«Позавчера погиб Алексей Навальный, который нам, россиянам, говорил о свободе. И который нам о ней хорошо говорил. <...> Ничто не бывает без свободы. Все окрашено в черный цвет. Мы хотим спеть песню в честь Алексея Навального, которая так и называется — „Свобода“», — объявил лидер «ДДТ».

Выступает ли «ДДТ» в России

В марте 2023 года Юрий Шевчук сообщил о «переносе на неопределенный срок» всех концертов, которые его группа собиралась дать в России. Были отменены концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге. Музыкант заверил NEWS.ru, что все купленные билеты будут действительны, однако когда состоятся концерты — неизвестно.

По словам Шевчука, концерты группы в стране якобы запретили после того, как он получил штраф по делу о дискредитации российской армии.

«ДДТ» активно гастролирует за рубежом. Согласно данным официального сайта группы, в 2024 году запланированы концерты в казахстанском Семее (Семипалатинск), Париже, Праге, Вене, на Кипре и в Тель-Авиве.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук

Как ответили Шевчуку бывшие поклонники

Демарш Шевчука на концерте в Казахстане вызвал неодобрение среди поклонников группы «ДДТ», которые остаются патриотами России.

«Очень жаль. Юра-музыкант окончательно зашел не в ту дверь», — прокомментировал пользователь Владимир.

Некоторые пользователи высказали мнение, что Шевчуку не столь важен сам Навальный или его политическая деятельность, как повод высказаться против России.

«Вечно недовольный дядя Юра, ни СССР, ни Россия не нравились. Наверное, надо ему пожить в Европе, может, она ему понравится», — написала пользовательница под именем Зорро.

Оказались недовольны и граждане Казахстана.

«При любой власти Шевчук был против. Смысл его жизни — быть против. Зачем нам это в Казахстане?» — написал Yes.

«Какого черта? В моей стране россияне качают права», — написал А, который обратил внимание, что Шевчук обратился к слушателям в Астане как к «россиянам».

«Как говорили наши политики, нельзя смешивать культуру и политику. Пусть у себя этим занимается, он приехал песни петь или заниматься политикой? И правильно пишут здесь, и куда смотрят госорганы, если даже в Эмиратах, Таиланде, Индонезии их штрафуют и выдворяют из страны», — посчитал Азамат.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук

Почему Шевчук высказался о Навальном

Выступление по поводу смерти Алексея Навального в ходе концерта «ДДТ» оказалось неожиданностью. В соцсетях поклонники пытаются объяснить, зачем Юрию Шевчуку понадобилось политическое высказывание.

«Это идеальная иллюстрация к этой ситуации — пропихнуть речь о том, как они все любили Навального, а дальше — светомузыка и рубить бабло на выступлениях», — предположил TmK.

Некоторые отнеслись к поступку Шевчука крайне негативно, расценивая поддержку оппозиционера как «предательство Родины».

«Вот они, наши бывшие кумиры, превратились в обычных трусов, готовых поливать грязью свою родину. Это у нас Родина с большой буквы. А ведь, выходит, прав был КГБ в свое время: «кто сейчас танцует джаз, завтра Родину продаст», — напомнил Евгений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

Что случилось с Шевчуком

Бывшие поклонники с сожалением отметили, что в прошлом Юрий Шевчук проявлял себя более патриотично.

«Был же нормальный. В первую чеченскую ездил, перед бойцами выступал, при обстрелах не [пугался]», — вспомнил Сергей Быков о концертах «ДДТ» в Ханкале и Грозном.

Перемену в позиции музыканта воспринимают с сожалением.

«Для меня остался тот самый Юра, что в Грозный в 95-м ездил. Про капитана Марковца, „Мертвый город. Рождество“, „Умирали пацаны“... А этого я не знаю», — написал юрист Рома Север.

С таким мнением оказались согласны не все — предполагают, что Шевчук всегда преследовал исключительно собственную выгоду.

«Когда Шевчуку в 2015 году предлагали съездить в Донбасс, дать мирным гражданам концерт — Бог с ними, с солдатами, если уж ты против них, спой для мирных, — то он уже морозиться стал. Поскольку потерять уже мог многое. Ему и позже не раз предлагали проявить „душевность“, как тогда, в Грозном, поддержать погибающих в гражданской войне людей, [но он отказался]. Поэтому ответкой и пошли отмены его концертов по России. И заслуженно вполне», — пишет пользователь под именем Эд.

Как в Госдуме отреагировали на слова Шевчука

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru выразил сомнение в серьезных правовых последствиях для лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука после его слов о Навальном.

«Некоторое одиночное высказывание по этому поводу. Не вижу смысла обращать на это серьезное внимание. На мой взгляд, хорошо было заметно, что после всех этих вечеринок артисты быстро теряют свою аудиторию. Вот это гораздо более серьезное для них наказание, чем порицание и тому подобное», — сказал депутат.

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