Пропавший муж актрисы из «Ворониных» внезапно ответил на звонок

https://static.news.ru/photo/d77bc48e-4f54-11eb-8036-fa163e074e61_660.jpg Олег Будрин Фото: kino-teatr.ru

Актёр Олег Будрин, о пропаже которого сообщила полицейским его жена и коллега по цеху Ирина Лачина, ответил на телефонный звонок.

Дозвониться до мужчины удалось корреспонденту МИЦ «Известия», однако комментировать ситуацию Будрин не стал и бросил трубку. Однако чуть больше узнать о случившемся удалось у охранника дома, где проживает артист и его жена — звезда сериала «Воронины».

Оказалось, что после Нового года Будрин заходил на пункт охраны и справлялся о безопасности жильцов.

У нас он здесь председатель ТСЖ. До Нового года был. И после Нового года! Был тут. Он еще принёс соли, чтобы я вот тут сыпал, чтобы скользко не было. Я его видел после Нового года точно. А какое это было число — 1, 2, 3... Бог его знает. Состояние нормальное, — поведал сотрудник службы безопасности.

51-летний актёр, по словам Лачиной, уехал в гости к своей сестре на другой конец Москвы и взял с собой системный блок компьютера. 1 января. Больше он на связь с супругой не выходил. Будрина сообщила, что разговаривала с братом по телефону 2 января и слышала в трубке голос, похожий на женский. Артист при этом утверждал, что находится в гостинице, но не назвал её адрес.

Сериал «Воронины» шёл на телеканале СТС десять лет. После смерти экранного «отца» Бориса Клюева его судьба неизвестна. Лачина играет в сериале роль Ани, сестры главной героини Веры Ворониной.

Ранее Актриса Настасья Самбурская опубликовала видео, на котором мужчина, которого она называет своим парнем, лежит в постели не один, сообщал NEWS.ru.