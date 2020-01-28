https://static.news.ru/photo/fae431ca-41ce-11ea-bc3a-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шаман Омар Ахмадзай опубликовал в сторис в Instagram фотографию телеведущей Виктории Бони, которую ранее считали «пропавшей» в Перу.

Светская львица перед путешествием удалила свой аккаунт в одной популярной социальной сети. Это вызвало бурю эмоций у её поклонников. Многие переживали, что звезда решила начать вести закрытый образ жизни.

Шаман выложил фото, на котором стоят несколько человек. Среди них есть Боня.

Safe and sound (в целости и сохранности. — NEWS.ru), — подписал снимок мужчина.

Как ранее писал NEWS.ru, актриса Наталья Андрейченко вернулась домой. Считавшаяся пропавшей звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» находилась на духовной практике в джунглях.