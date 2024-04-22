«Пропагандистский инструмент»: продюсер предрек крах новой «Глюк'oZе» Продюсер Бабичев назвал новый проект «Глюк'oZа» пропагандистским инструментом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Проект «Глюк'oZа» не является политическим инструментом или орудием, с помощью которого нужно доносить свой месседж, рассказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, стоит вернуться к старой доброй «Глюк'oZе», которую все любят. Бабичев полагает, что обновленный проект может превратиться в политический инструмент.

Что «Глюк'oZа» и там пела «у меня самая красивая опа», что здесь про опу. Мне кажется, от этого надо отходить и возвращать старую добрую «Глюк'oZу», которую все любят. «Глюк'oZа» — не орудие и не политический инструмент. Не нужно с помощью этого персонажа пытаться достучаться и донести наш месседж. Мне кажется, для этого есть политики. Здесь «Глюк'oZа» особенно не нужна. Хочется возвращения к истокам, не переживая никакую трансформацию. От артиста, который дарил радость людям, вдруг превратиться в пропагандистский инструмент, — сказал Бабичев.

Ранее продюсер Максим Фадеев заявил, что музыкальный проект «Глюк'oZa» будет перезапущен без Чистяковой-Ионовой. Кто именно займет ее место, неизвестно. Релиз новой композиции «Мыши» состоялся 19 апреля. Песня посвящена нынешним политическим отношениям между Россией и другими странами. В частности, композиция начинается с обращения к Европе.

Бабичев напомнил, что Фадеев создавал «Глюк'oZу» как добрый проект для детей, который стал коммерчески успешным. Обновленное творчество музыкальный критик назвал «»Глюк'oZа» курильщика».