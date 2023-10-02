«Пропаганда мерзости»: в Ростове-на-Дону могут запретить песни Rammstein В Ростове-на-Дону требуют запретить поддержавшую Украину группу Rammstein

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Общественная организация «Сибирская правозащитная группа „Радетель“» обратилась в прокуратуру Ростовской области и к ДК «Ростсельмаш» с просьбой отменить концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein» 5 октября в Ростове-на-Дону, пишет «Абзац». По словам активистов, российский коллектив исполняет хиты группы, поддержавшей Украину после начала СВО. В обращении также говорится о призывах к насилию и абортам в текстах Rammstein.

Указанная группа открыто выступает в поддержку Вооружённых сил Украины. Так, на официальном сайте группы Rammstein размещено обращение в поддержку нацистского режима на Украине и с осуждением руководства нашей страны. Кроме того, указанная группа известна также скандальными выходками и пропагандой мерзости и безнравственности. На основании изложенного просим принять меры для отмены указанного концерта и привлечения к ответственности его организаторов, — говорится в обращении.

Также сообщается, что после обращения активистов 21 сентября был отменен концерт группы CAGMO в новосибирском Академгородке.

Ранее в прокуратуре Берлина сообщили, что в отношении фронтмена Rammstein ведется предварительное расследование. Тилю Линдеманну инкриминируют изнасилования и продажу наркотиков. Заявления на музыканта поступили от нескольких девушек. Одна из поклонниц рассказала газете Welt am Sonntag, что на концерте ее накачали наркотиками, после чего у нее были провалы в памяти, но впоследствии фанатка очнулась уже в отеле с Линдеманном. Еще одна поклонница рассказывала, что певец подсыпал ей наркотики в алкоголь и начал приставать, после чего она ушла.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.