Антипрививочники затравили в Сети ведущего «России 1» и гендиректора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, вакцинировавшегося от COVID-19. Снимок из больницы он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Подписчики обвинили телеведущего в «пропаганде».

Многие комментаторы заподозрили Корчевникова в «продажности», «отсутствии веры в Бога», а также в «зомбировании» людей.

Но нашлись и те, кто поддержал гендиректора «Спаса»: «Борис, крепкого здоровья Вам. Я тоже делала прививку себе», «Какой молодец», «Так держать. Мы с тобой», «Вот это правильно. И пусть люди станут разумней».

Накануне певец Олег Газманов привился от COVID-19 вместе с 85-летней тёщей. Фото из кабинета врача он опубликовал на своей странице в Instagram. Артист пристыдил актёра Егора Бероева, выступившего против обязательной вакцинации от коронавируса.

Ранее стало известно, что телеведущий канала «Россия 1» Дмитрий Киселёв в эфире «Вестей недели» также раскритиковал актёра Бероева. Журналист посоветовал ему «лучше жевать, а не говорить», а также добавил, что артисту, как и антипрививочникам, «плевать на страну».

Бероев пришёл на церемонию награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — Летопись победы» с нашитой на одежду жёлтой шестиконечной звездой. Таким образом он решил выступить против обязательной вакцинации от коронавируса. Артист сравнил ограничительные меры на фоне COVID-19 с преследованием евреев во времена Второй мировой войны.