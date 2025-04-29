«Пронизаны любовью»: Газманов назвал самые любимые военные песни Газманов назвал «Песенку фронтового шофера» самой любимой военной композицией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Газманов

Народный артист Олег Газманов на премьере фильма «В списках не значился» заявил, что знает практически все военные песни, и обожает их. Певец привел в пример сразу несколько самых любимых — «Песенка фронтового шофера», «В далекий край товарищ улетает», «Любимый город», «Смуглянка», «Катюша», «Темная ночь», передает NEWS.ru.

Я эти песни не просто люблю, я их обожаю, я считаю, что это гениальные песни, рожденные в самый тяжелый период нашей истории. Они гениальные, потому что в них ген победителя заложен, и эти песни все позитивные. Там нет такого, что «всех убивали, каска пробита, кровь течет» <...> Все эти песни пронизаны любовью к жизни. И вообще любовью, — отметил артист.

Ранее Олег Газманов рассказал, что запустил собственное радио с песнями о спецоперации. Станция названа в честь проекта «Родники», где звучат композиции о России, добре и долге, а участники регулярно выступают в госпиталях. Певец объяснил, что на «Родниках» можно будет услышать песни, которые не стыдно спеть детям и женщинам, которые будут слушать за линией фронта.

До этого продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Газманов получает до 5 млн рублей за каждое свое выступление. По словам медиаменеджера, певца активно приглашают на патриотические концерты и городские праздники: сейчас 73-летний артист очень популярен у организаторов.