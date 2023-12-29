Пронесло: кто из звезд отказался стать гостем «голой» вечеринки Ивлеевой Baza: от похода на вечеринку Ивлеевой отказались Тимати, Канделаки и Рудковская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» был приглашен почти весь отечественный шоу-бизнес. Всего в списках значились 450 артистов. Кто из звезд решил отказаться от участия в самом скандальном мероприятии уходящего года — в материале NEWS.ru.

Кому повезло не оказаться на almost naked вечеринке Ивлеевой

Вечеринку Ивлеевой не посетили Тимати и его девушка, Тина Канделаки и Яна Рудковская, сообщил Telegram-канал Baza. Также получили приглашение, но не пришли Feduk и Big Baby Tape, Николай Картозия, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Зиверт и Moneyken, Нюша, Настя Самбурская, Кристина Си и Филипп Янковский.

Отмечается, что от посещения вечеринки отказались в том числе и те, кто до этого встречался с Екатериной Мизулиной. Например, Инстасамка и Scally Milano.

«Бегают по адвокатам» и «вымаливают прощение»

Актриса Яна Поплавская заявила в своем Telegram-канале, что артисты, принявшие участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор», «бегают по адвокатам и просят поддержки у администрации президента». Звезда телефильма «Про Красную Шапочку» подчеркнула, что происходящее не травля, а «справедливый народный суд».

«Вся эта тусовка оказалась жалким сборищем, плачущим на камеру и вымаливающим прощения. Еще вчера они ходили с гордо поднятой головой и обращались к народу сквозь зубы. А теперь бегают по адвокатам, просят поддержки у АП, но поддержать их может только Собчак комментарием в запрещенной соцсети. Это не травля, не классовая ненависть. Народ наш невероятно терпелив, но „камень был брошен“ — и терпение лопнуло. Это справедливый народный суд», — заявила Поплавская.

Актриса также предположила, что поддержавшей Ивлееву Ксении Собчак «ничего не угрожает». По словам Поплавской, именно поэтому сейчас журналистка раздает комментарии в Сети.

Кто не понес наказание за участие в «голой» вечеринке

Под шквал критики не попала телеведущая Ксения Собчак. Сейчас нет информации о том, что журналистка, ее бизнес и иная деятельность могут стать объектами проверок со стороны компетентных органов после посещения скандального мероприятия.

Также после посещения «голой» вечеринки не пострадал и рэпер Джиган. На следующий день после мероприятия Ивлеевой он заявил, что быстро покинул клуб «Мутабор» вместе с супругой Оксаной Самойловой. Саму вечеринку он подверг критике.

«Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Публика и место крайне не понравились <...>. Ивлеева подставила всех», — отметил Джиган в беседе с изданием «Супер».

Критических отзывов и санкций за посещение или участие в организации «голой» вечеринки Ивлеевой также избежали бизнесвумен Ольга Карпуть, главный редактор журнала Pride Ксения Чилингарова, директор по развитию музыкальных проектов во «ВКонтакте» Константин Сидорков, стилист Ксения Смо, модель Эли Мова и блогер Саша Спилберг.

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