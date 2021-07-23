«Приговор Билу и так суров»: Жорин отреагировал на просьбу прокуратуры

Адвокат Эдварда Била Сергей Жорин отреагировал на просьбу прокуратуры Москвы отменить приговор блогеру, который ведомство считает «чрезмерно мягким». Позицию защиты юрист изложил в своём Telegram-канале.

Мы считаем, что приговор точно не является чрезмерно мягким. Напротив, учитывая, что Бил признал вину и примирился с потерпевшей, возместил материальный ущерб и вред здоровью, а также то обстоятельство, что потерпевшей заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования Била, приговор и так чрезмерно суров, — написал Сергей Жорин.

Сегодня, 23 июля, прокуратура подала жалобу на приговор, назначенный Эдварду Билу (Эдуарду Билю) за ДТП в центре Москвы. Она попросила пересмотреть решение суда и ужесточить приговор блогеру.

В апреле 2021 года блогер Эдвард Бил стал виновником массового ДТП в центре Москвы, в результате которого серьёзно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артёмова. Блогер был приговорён к двум годам ограничения свободы и к трём годам запрета на вождение.