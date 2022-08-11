Прокуратура начала проверку «Дома-2»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Дом-2» стал объектом проверки прокуратуры из-за нецелевого использования земли. Сотрудники правоохранительных органов нагрянули прямо на съёмочную площадку посреди ночи, пишет StarHit.

Проверка была связана с тем, что проект обвиняют в нецелевом использовании земли. Сотрудники органов беседовали с руководством на этот счёт, обходили территорию. Сейчас проверка продолжается, — приводит журнал слова неназванного собеседника, имеющего отношение к проекту.

В лучшем случае по итогам проверки владельцев телестройки может ждать штраф, в худшем — прекращение права пользования участком и компенсация ущерба.

Это не все несчастья, которые преследуют телешоу с момента его ухода с телеканала ТНТ. Недавно на «Доме-2» прошли очередные сокращения, а с недавнего времени участников проекта перестали снимать в ночное время. Организаторы телестройки объясняют это оптимизацией бюджета. Сокращение коснулось сотрудников, которые работали по ночам. Это режиссёры, операторы, число которых довольно внушительно.

К сожалению, работать над улучшением шоу руководство не спешит: отсюда и падение популярности, а как следствие — необходимость в экономии, — приводит слова собеседника издание.

11 мая 2004 телестройка «Дом-2» впервые вышла в эфир ТНТ. Скандальный проект обсуждала вся страна, блюстители нравственности много раз требовали закрыть его за «разврат», а в результате программа сама утратила былую популярность и год назад переехала на канал «Ю». Подробнее о телепроекте — в материале NEWS.ru.