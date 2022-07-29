Прокуратура Испании хочет посадить Шакиру на восемь лет за неуплату налогов El Pais: испанская прокуратура запросила восемь лет тюрьмы для Шакиры за неуплату налогов

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Шакира

Испанская прокуратура запросила восемь лет и два месяца лишения свободы для колумбийской певицы Шакиры по делу о неуплате налогов, передает газета El Pais. Отмечается, что ведомство также подготовило обвинительное заключение, в котором просит помимо ареста певицы также наложить на нее штраф в размере €23 млн по обвинениям в шести преступлениях против госбюджета.

Государственное министерство приписывает Шакире шесть преступлений против государственных финансов с двумя отягчающими обстоятельствами: одно из-за крупного мошенничества, а другое из-за «использования вмешивающихся юридических лиц», то есть компаний в налоговых убежищах, которые позволили ей скрыть свои доходы от казны, — говорится в сообщении.

Певицу обвиняют в преступлениях, связанных с неуплатой налогов в казну Испании за период с 2011 по 2014 год. Согласно испанскому законодательству, если лицо провело в стране более 183 дней, то оно автоматически становится налоговым резидентом и обязано уплачивать все необходимые налоги, в том числе с дохода, полученного за рубежом. Сумма задолженности составила €14,5 млн. Сторона обвинения утверждает, что исполнительница достаточно долго прожила в Барселоне, учитывая ее длительные отношения с футболистом Жераром Пике.

Ранее певица заявила, что уходит от защитника «Барселоны» Жерара Пике на фоне слухов об изменах спортсмена. Пара состояла в отношениях 11 лет, при этом они не оформляли брак официально. За время совместной жизни Шакира родила Пике двоих сыновей — Милана и Сашу.