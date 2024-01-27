Проклятие Собчак работает? Почему Моргенштерна не пускают в ОАЭ

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили въезд в страну рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Какие законы ОАЭ нарушил артист, коснулось ли его «проклятие» Ксении Собчак?

Почему Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ

Вечером 26 января адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что Моргенштерну закрыли въезд в ОАЭ после его интервью журналистке Ксении Собчак. Юрист отмечал, что музыкант не нарушил законов Эмиратов и стал «жертвой доноса».

«Власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили въезд в страну рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иноагентом) после его интервью в ноябре 2023 года журналистке Ксении Собчак. Как заявил в беседе с нашим корреспондентом адвокат музыканта Сергей Жорин, Моргенштерн не нарушал законов страны, где проживал после отъезда из РФ, и стал жертвой анонимного доноса в правоохранительные органы ОАЭ», — отмечалось в публикации Telegram-канала ТАСС.

27 января Telegram-канал Mash уточнил, в каких именно нарушениях законодательства был уличен Моргенштерн. Так, рэпер игнорировал ковидные ограничения на концертах, устраивал вечеринки с алкоголем после выступлений, курил и сыпал ненормативной лексикой на сцене, а также выкладывал аморальные публикации в социальных сетях.

«1. По приезде [в ОАЭ] музыкант вел себя тихо. Но потом почувствовал свободу — выкладывал в Сети „алкашку“, сигареты и прочую гадость. Не зная, что за концертами и соцсетями следят из-за статуса иноагента в РФ (ведь мы друзья для ОАЭ).

2. Одно из выступлений в 2023-м закончилось мощнейшей пьянкой прямо на площадке — на глазах у местных, персонала и прочих. На это пожаловались.

3. Вытаскивал фанатов к себе (как в России) и ради денег собирал слишком много народу в зале. Но в стране ковидные ограничения — так нельзя. За это не раз штрафовали.

4. Снова выступал и закурил на сцене. В стране, где действует запрет на сие в общественных местах.

5. Бесконечный мат на концертах», — перечисляет Mash.

За эти правонарушения власти ОАЭ неоднократно штрафовали Моргенштерна и предупреждали о возможных последствиях. Однако исполнитель позднее дал интервью Собчак, в котором рассказал, что легко обходит законодательство Эмиратов.

«Вместо исправления в ноябре он пошел интервьюироваться к Ксении Анатольевне, с которой делился, как обходит местные законы. В итоге через сутки после публикации видео — запрет на концерты. А теперь и на въезд», — констатирует Mash.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Ксения Собчак

Что за проклятие Собчак, кого оно задело

В апреле 2022 года лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) дал интервью Ксении Собчак после отъезда в Израиль, который тогда объяснял подготовкой к родам супруги. Во время беседы музыкант выразил надежду на возвращение в Россию после окончания СВО. Он назвал спецоперацию «противоестественным явлением». В сентябре 2022 года Макаревича признали иноагентом.

3 января 2022 года инфоблогер Елена Блиновская дала двухчасовое интервью Собчак, в котором, в частности, журналистка пыталась выяснить информацию об образовании и доходах интернет-звезды. В конце апреля 2023 года Блиновскую отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов. В январе 2024-го ее заключили под стражу в СИЗО за многократные нарушения домашнего ареста. Сейчас ей грозит до 16 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» — долг блогера перед ФНС вырос до 1,5 млрд рублей. Сама Блиновская и ее муж могут объявить себя банкротами.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

У каких еще российских артистов начались проблемы за границей

Шоумену Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) запретили въезд на Бали, где 27 января у него должен был состояться концерт. Причиной такого решения местных властей стали политические высказывания юмориста. Ранее у артиста отменились два выступления в Таиланде, пишет Telegram-канал SHOT.

В то же время участников группы «Би-2» этапируют из Пхукета в Бангкок, а оттуда депортируют, заявил 27 января генконсул России Владимир Соснов. Музыкантов задержали 25 января из-за проведения концерта без оформления рабочей визы.

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