Проклова рассказала, как собирается жить на свою пенсию

Елена Проклова рассказала, как будет жить на пенсии. Актриса собирается переехать в Сочи, где сейчас строится её дом, сообщает Day.ru.

Проклова получает пенсию 18 тысяч рублей. Она не сомневается, что этих денег ей ни на что не хватит.

Сдавать жильё я не смогу, у нас один на всех дом в Подмосковье. Если я буду его сдавать, то где я буду жить? О «подушке безопасности» надо было заботиться раньше. Сейчас в планах закончить стройку дома в Сочи. Финал своей жизни я собираюсь провести там, — пояснила актриса в интервью порталу.

Елена Проклова напомнила о себе большим скандалом с сексуальными домогательствами, которые испытала в ранней юности. Актриса не назвала фамилий, но все поняли, что речь идёт об известных актёрах и режиссёрах. Публика разделилась на два лагеря. Одни артистку поддержали, другие осудили.

Ранее актриса Елена Проклова купила в Сочи четыре однокомнатные квартиры и превратила их в одни многомиллионные апартаменты с видом на море. Общая площадь недвижимости составила 120 квадратных метров.