Прохор Шаляпин пошутил о ногах Волочковой Прохор Шаляпин сравнил ноги Волочковой со спичками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохор Шаляпин

Шоумен Прохор Шаляпин в шутку сравнил ноги Анастасии Волочковой со спичками. Ролик сама балерина опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). На кадрах артисты сидят в обнимку на диване, в определенный момент Волочкова попросила оператора не обрезать ее ноги в кадре.

Мне жаль, что ты ничего не ешь. Тебе просто 14 лет с этими ногами! Они худенькие, стройные… Просто спички! Палочки! — ответил на это Шаляпин.

Сама балерина не обиделась на это сравнение. В подписи к ролику она подчеркнула, что им с Шаляпиным «никогда не бывает скучно, особенно в новогодние праздники».

Зачем ты, Прохор, мои стройные ножки назвал спичками? Мы с тобой и так зажигалки. Я ничего не поела почти в новогоднюю ночь, но наверстала салатиками, — написала Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что планирует выйти замуж в 2024 году. Артистка подчеркнула, что пока она не нашла своего избранника, но верит, что вскоре это изменится. Она уверена, что встретит «самого лучшего человека на Земле». Балерина отметила, что недавно к ней заезжала подруга Елена Галицына, которая преподнесла в подарок клубнику, красную икру и букет белых роз. По словам Волочковой, это было символично, потому что букет очень похож на свадебный.