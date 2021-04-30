Прохор Шаляпин отдохнул в Сочи со своей бывшей женой

https://static.news.ru/photo/c3f8a380-abdb-11eb-9de0-96000091f725_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: shalyapin_official/instagram.com

Финалист «Фабрики звёзд», музыкант Прохор Шаляпин отправился на майские выходные на отдых в Сочи и повстречал там свою бывшую жену Ларису Копенкину. С ней он провёл целый день и опубликовал совместные фото в Instagram.

Встретил в горах чудо, — подписал фото с фуникулёра Шаляпин.

Они вместе отправились на Розу Пик, где полюбовались видами на горы и искупались в бассейне.

Шаляпин познакомился с Копенкиной, когда ему было 30 лет, а ей – 59. Их свадьба состоялась в 2013 году, а развод – в 2015-м. Позже музыкант признался, что их отношения были фикцией и задуманы для пиара.

Ранее стало известно, что Прохор Шаляпин ищет себе невесту из числа богатейших женщин мира. По словам артиста, он хотел бы связать себя узами брака с какой-нибудь представительницей соответствующего списка журнала Forbes. Шаляпин признался, что обращает особое внимание на первую двадцатку рейтинга издания. Артист также добавил, что в упомянутом перечне присутствуют в основном представительницы США. Кроме того, встречаются некоторые китаянки и одна японка. При этом он не скрывает, что предпочитает женщин в возрасте.