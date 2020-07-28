Прохор Шаляпин эпатировал публику откровенным фото в постели

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Объявлены претенденты на американскую телевизионную премию «Эмми-2020». В номинации «Лучший драматический сериал» конкурируют проекты «Лучше звоните Солу», «Корона», «Мандалорец» и другие. За звание лучшего комедийного сериала поборются создатели лент «В лучшем мире», «Метод Комински», «Мёртв для меня» и других.

Лучшим актёром драматического сериала могут стать Билли Портер («Поза»), Брайан Кокс («Наследники»), Джереми Стронг («Наследники»), Стив Каррел («Утреннее шоу») и другие, передаёт официальный YouTube-канал премии. В номинацию «Лучшая актриса в...