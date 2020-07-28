Прохор Шаляпин эпатировал публику откровенным фото в постели

Прохор Шаляпин разместил в Instagram своё фото без купюр. Певец нагишом лежит на постели, эпатируя публику.
Свою выходку певец объяснил просто:
Ничто так не привлекает людей, как смех и грех!
Поклонники телеведущего оценили «шедевр», похвалив Шаляпина за идеальное тело и объяснили такое поведение вынужденным одиночеством певца в период изоляции. Многие выразили мнение, что лучше уж созерцать такую «картину», чем смотреть «на толстопузов в трусах».
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский певец Прохор Шаляпин трогательно поздравил свою бывшую возлюбленную Анну Калашникову. 13 июня модель отметила своё 36-летие.
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