Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин эпатировал публику откровенным фото в постели

03:36, 29 июля 2020
Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Прохор Шаляпин разместил в Instagram своё фото без купюр. Певец нагишом лежит на постели, эпатируя публику.

Свою выходку певец объяснил просто:

Ничто так не привлекает людей, как смех и грех!

Поклонники телеведущего оценили «шедевр», похвалив Шаляпина за идеальное тело и объяснили такое поведение вынужденным одиночеством певца в период изоляции. Многие выразили мнение, что лучше уж созерцать такую «картину», чем смотреть «на толстопузов в трусах».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский певец Прохор Шаляпин трогательно поздравил свою бывшую возлюбленную Анну Калашникову. 13 июня модель отметила своё 36-летие.

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