«Проходил зависимости и осуждение»: раскрыт секрет успеха рэпера Эминема Музыкальный критик Бабичев объяснил секрет успеха рэпера Эминема

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Эминем

Рэпер Эминем, которому 17 октября исполнилось 50 лет, ворвался в шоу-бизнес в тот момент, когда на вершинах хит-парадов царствовали афроамериканцы, появление белого талантливого харизматичного исполнителя являлось большим событием, рассказал в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, в становлении карьеры Эминема помог Dr.Dre, а придуманное альтер эго Slim Shady на тот момент стало интересной загадкой и интригой. Также рэпер часто попадал в скандалы, без которых музыканта невозможно представить.

С поддержкой такого профессионала и настоящего лидера, как Dr.Dre, это не прошло бесследно. Их совместная работа, яркие хиты с самого начала, придуманное альтер эго неуравновешенного парня Slim Shady — это достаточно интересная интрига, загадка. Рэп-индустрию без скандалов и интриг сложно представить. Скандалов было много на пути у Эминема, он проходил зависимости, осуждение за свои смелые тексты, его кем только ни представляли: и женоненавистником, и гомофобом. Фактически лейтмотивом всего творческого пути был скандал. То он куда-то пропадал, то появлялся, в последнее время мы его видим реже, — отметил Бабичев.

Музыкальный критик также напомнил о ярких дуэтах, в которых Эминем выступал с топовыми на тот момент артистами, среди которых Рианна и Бейонсе. Весь мир заговорил о рэпере после композиции Stan с певицей Dido.

В творческом плане то, что делает Эминем, все продумано, выверено. Если раньше таланта и харизмы хватало, то сейчас молодежь наступает на пятки. Молодежь уже Эминема не слушает, как раньше, но он все равно есть, он продолжает двигаться. И 50 для рэпера вообще не возраст, много чего можно сделать. Главное, чтобы здоровье не подвело, — подчеркнул Бабичев.

Ранее американский рэпер Канье Уэст избил на улице фаната, который попросил у него автограф, а потом начал фотографировать. Музыканту это не понравилось, он сначала толкнул мужчину, а потом ударил по голове и шее.