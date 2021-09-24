Профессор Сатановский раскрыл феномен успеха Бузовой

Профессор экономики Евгений Сатановский прокомментировал небывалый успех Ольги Бузовой. По мнению учёного, нынешним артистам, чтобы раскрутиться, не нужны образование и природные данные, сообщает «МК».

Империя Ольги Бузовой, отмечает основатель научного центра «Институт Ближнего Востока», держится на наглости и отсутствии комплексов.

Максимальное отсутствие комплексов, которых у наглой посредственности нет по определению, в отличие от людей ярких и творческих, — подытожил Сатановский.

У поющей ведущей нет ни голоса, ни особых талантов, ни какой-то сногсшибательной внешности. Однако, учёные не отрицает того, что это не мешает экс-ведущей «Дома-2» зарабатывать миллионы. Аудитория знаменитости при этом исчисляется такими же цифрами.

Ранее организаторы сентябрьских концертов Ольги Бузовой в Вологде и Череповце были вынуждены отменить её выступления. Как сообщалось, причиной стал низкий спрос на билеты.