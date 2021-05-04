Профайлер оценил, сказала ли Проклова правду о сексуальных домогательствах

https://static.news.ru/photo/e5f6340c-ad25-11eb-905c-96000091f725_660.jpg Елена Проклова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Loook/Global Look Press

Профайлер и эксперт по лжи Илья Анищенко объяснил, действительно ли Елена Проклова рассказала правду о сексуальных домогательствах, пережитых ею в подростковом возрасте. Актриса не назвала имён мучителей, но публика легко угадала в одном из них Олега Табакова, пишет «Московский Комсомолец».

Призвать к ответу умершего Табакова уже нельзя, поэтому неизвестно, говорит ли артистка правду. Как заявил профайлер, изучивший интервью Прокловой, говорит актриса откровенно, переживаний не скрывает. И все её жесты, мимика и прочее выдают, что она говорит правду.

На лице актрисы отразилось всё, отметил Анищенко: как она страдает, как не хочет вспоминать об этом.

Подобный формат откровений я называю «неприятная правда». По факту из неё пытались выбить признательные показания, — добавляет эксперт.

По словам Анищенко, в случае если человек лжёт, его выдают жесты, которые по смыслу не совпадают со сказанными вслух словами. Но у Прокловой такого не было. Она в момент откровений переживала горе, злость, отвращение, что вряд ли можно сыграть. И на такое не способен даже актёр.

Налицо сильные переживания, ей неприятно всё это, — резюмировал специалист.

Как сообщалось ранее, шум вокруг признания актрисы Елены Прокловой, рассказавшей о пережитом сексуальном насилии в подростковом возрасте со стороны известного режиссёра и актёра, до сих пор не утих. Скандал на этот раз прокомментировала народная артистка СССР Инна Чурикова, упрекнувшая Проклову в чрезмерной откровенности, хотя сразу же призналась, что не имеет никаких достоверных сведений о событиях тех лет.