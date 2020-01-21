https://static.news.ru/photo/ae4794da-1639-11ea-8cb9-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Столичная полиция не посчитала нарушением случай, когда летом прошлого года примадонна российской эстрады Алла Пугачёва подъехала к прямо к двери вагона на своём автомобиле Maybach.

Как сообщил telegram-канал Mash, полицейские проанализировали видеозапись, которую сняли очевидцы инцидента и не нашли на ней никаких нарушений ПДД.

Скандал вокруг примадонны и её Maybach разгорелся в конце июня 2019 года. В тот день Пугачёва вместе со своим супругом юмористом Максимом Галкиным уезжала в Латвию с Рижского вокзала. Звёздная чета без задней мысли вышла из премиального авто прямо у дверей вагона, а Галкин при этом с радостью фотографировал жену и даже опубликовал в Instagram несколько снимков.

Но вот очевидцев поведение артистов ужасно возмутило. Они сразу же стали выкладывать в Интернет видео с участием Пугачёвой. После этого уже подключились правозащитники и обратились в правоохранительные органы. При этом в Риге Алла Борисовна подобных почестей не удостоилась и от вагона до стоянки автомобилей шла с чемоданами пешком.

Как писал NEWS.ru, ранее известный блогер Лена Миро упрекнула примадонну российской эстрады в том, что стремление выглядеть моложе 70-летняя артистка уже не может контролировать.