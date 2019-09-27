Музыкант Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, не будет принимать участие в шоу «Холостяк», сообщили представители ТНТ.
Рэпера действительно рассматривали в качестве кандидата, однако решение было принято в пользу другого мужчины, передаёт
Новым холостяком станет эталон образа настоящего успешного мужчины, — подчеркнули в телеканале.
Собеседник не стал раскрывать журналистам нового героя передачи.
Ранее News.ru писал, что победительница реалити-шоу «Холостяк» Дарья Клюкина 19 сентября вышла замуж. Мужем бывшей возлюбленной поп-певца Егора Крида стал топ-менеджер медиахолдинга «Газпром-Медиа» и заместитель генерального директора телеканала ТНТ Владимир Чопов.