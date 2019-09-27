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Ведущий передачи о здоровом образе жизни Геннадий Малахов рассказал, что могло спровоцировать развитие онкологического заболевания у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.

Организм настигло что-то, что спровоцировало развитие опухоли. Это могли быть роды, беременность, омолаживающие процедуры, то есть внешнее воздействие, — рассказал StarHit ведущий. По его словам, уберечь от рака могут здоровый...